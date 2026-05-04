Ad Horsens, in Danimarca, si sono svolte le finali 2026 delle Thomas & Uber Cup di badminton, con le squadre nazionali che si sono sfidate in partite intense e combattute. La Cina ha conquistato il titolo mondiale nella competizione maschile, mentre la Corea del Sud si è aggiudicata la vittoria nella categoria femminile. Le finali hanno visto un grande coinvolgimento di pubblico e numerosi incontri di alto livello.

Ad Horsens, in Danimarca, si sono concluse Thomas & Uber Cup Finals 2026 di badminton: assegnati i titoli mondiali a squadre al culmine di due finali tiratissime. Nel settore femminile la Uber Cup va alla Corea del Sud, che batte la Cina per 3-1, mentre nel comparto maschile la Thomas Cup va alla Cina, che piega la Francia per 3-1. La finale della Uber Cup premia la Corea del Sud, che piega la Cina per 3-1. Sudcoreane in vantaggio con An Se Young che batte Wang Zhi Yi per 21-10 21-13, ma le cinesi pareggiano con Liu Sheng ShuTan Ning, che superano Jeong Na EunLee So Hee per 21-15 21-12. Sudcoreane di nuovo avanti con Kim Ga Eun, che piega Chen Yu Fei per 21-19 21-15, infine il punto decisivo arriva per merito di Baek Ha NaKim Hye Jeong, che rimontano Jia Yi FanZhang Shu Xian, battute per 16-21 21-10 21-13.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Badminton, la Cina vince la Thomas Cup. Uber Cup alla Corea del Sud

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