badminton cina danimarca e francia india sono le semifinali alle thomas cup finals

Alle Thomas Cup Finals 2026 di badminton, si sono disputati i quarti di finale ad Horsens, in Danimarca. Le sfide sono state caratterizzate da incontri tra squadre europee e asiatiche, con le semifinali che vedranno affrontarsi Cina e Danimarca e Francia e India. La competizione prosegue verso il penultimo atto, con le migliori nazionali pronte a contendersi l’ingresso in finale.

Ad Horsens, in Danimarca, anche per le Thomas Cup Finals 2026 di badminton vanno in scena tutti i quarti di finale: sarà una doppia sfida tra Europa ed Asia a caratterizzare i tie del penultimo atto. Le semifinali, infatti, saranno Cina-Danimarca e Francia-India: la Cina è l’unico Paese ancora in corsa sia nella Thomas Cup che nella Uber Cup. Nella parte alta del tabellone è netta l’affermazione della Cina, che piega per 3-0 la Malesia, e nel penultimo atto la sfida sarà con i padroni di casa della Danimarca, che superano al termine di tie molto equilibrato, la Thailandia, sconfitta per 3-1. Nell a parte bassa del main draw sono invece molto più netti i successi della Francia, che liquida con un netto 3-0 il Giappon e, e dell’ India, che sconfigge con un risultato senza appello Cina Taipei, schiantata sempre con il punteggio di 3-0.🔗 Leggi su Oasport.it

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