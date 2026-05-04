In Italia, il 44% dei giovani ha sperimentato il gioco d'azzardo, la percentuale più alta in Europa. Le piattaforme online utilizzano strategie mirate per attrarre adolescenti, facilitando l'accesso ai giochi d'azzardo. Questa situazione ha portato a un aumento dei debiti nelle case popolari, dove molte famiglie si trovano a fronteggiare conseguenze finanziarie legate alla dipendenza dal gioco.

? Cosa scoprirai Come fanno le piattaforme online a colpire così tanti adolescenti?. Perché il gioco d'azzardo sta alimentando i debiti nelle case popolari?. Quali meccanismi permettono ai minori di accedere a queste scommesse?. Come influirà questo drenaggio di miliardi sulla stabilità delle famiglie?.? In Breve Il 37% degli adolescenti tra 14 e 19 anni ha giocato nell'ultimo anno.. I profitti di slot e piattaforme online hanno raggiunto 160 miliardi di euro nel 2024.. I debiti per canoni Ipes coinvolgono quasi 2000 inquilini entro la fine del 2025.. L'associazione Hands in Alto Adige registra un aumento delle segnalazioni per i minori.. Le richieste di supporto presso l’associazione Hands in Alto Adige sono aumentate drasticamente a causa della crescente vulnerabilità degli adolescenti verso il gioco d’azzardo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Azzardo tra i giovani: l’Italia guida l’Europa con il 44% di casi

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