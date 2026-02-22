Gioco d’azzardo In aumento tra i giovani | Tanti i familiari che ci chiedono aiuto

L’aumento del gioco d’azzardo tra i giovani ha portato molte famiglie a chiedere aiuto. Nel 2024, in Emilia-Romagna, si sono spesi quasi 10,2 miliardi di euro tra scommesse fisiche e online, mentre le vincite superano gli otto miliardi. La crescita delle giocate ha coinvolto anche i più giovani, spesso senza consapevolezza dei rischi. Le autorità segnalano un incremento delle richieste di assistenza da parte di famiglie preoccupate. La situazione continua a evolversi rapidamente.

In Emilia-Romagna nel 2024 si è giocato quasi 10,2 miliardi di euro, tra fisico e telematico, con una vincita di oltre otto miliardi di euro. In media si spendono 2.275 euro all’anno per abitante. A confermare i dati è la fotografia scattata da Libera, nel suo rapporto ‘Azzardomafie’. A raccontare il fenomeno della dipendenza dal gioco è Eleonora Faccani responsabile dello Sportello ESC per giocatori d’azzardo e familiari di Ravenna, in via Venezia 26, che offre consulenze psicologiche e legali gratuite per uscire dalle situazioni di gioco compulsivo. Quante persone si sono rivolte allo sportello nel 2025? "Nel 2025 hanno fatto richiesta allo sportello 60 persone, la maggior parte uomini in fascia di età tra i 40 e 60 anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Gallarate, bisca clandestina nel mirino: allarme gioco d’azzardo tra i giovani e controlli più severi.A Gallarate, le forze dell’ordine hanno scoperto una bisca clandestina frequentata da giovani, motivo per cui si intensificano i controlli contro il gioco d’azzardo illecito.

Il gioco d’azzardo. Prevenzione e aiuto. Infopoint in farmaciaA Fucecchio, nasce un nuovo punto di informazione in farmacia dedicato alla prevenzione e all’assistenza nel contrasto al gioco d’azzardo patologico.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Gioco d’azzardo. Pellerano: Anche le scommesse sportive creano dipendenza; L’ombra dei clan sul gioco d’azzardo: Novara a rischio con 254 milioni scommessi; GIOCO D’AZZARDO, CROLLA IL GIOCATO NEI LUOGHI FISICI -; GIOCO D'AZZARDO: a Treviso il punto sull’emergenza.

Il ruolo della psicologia nel gioco d'azzardo come winnita casino influisce sulle tue scelteIl ruolo della psicologia nel gioco d'azzardo come winnita casino influisce sulle tue scelte La psicologia del gioco d’azzardo Il gioco d’azzardo è un’attività che coinvolge non solo la fortuna, ma an ... benessereblog.it

Gioco d'azzardo e usura, un filo unisce Piemonte e Valle d'AostaDall'inchiesta su un omicidio a Torino emerge un mondo nascosto legato alla malavita, che coinvolgerebbe anche alcuni clienti cinesi che giocavano al Casinò ... rainews.it

Il cantante si racconta: il gioco d'azzardo, la vita sentimentale complessa e il ritorno a Sanremo come ospite - facebook.com facebook

#Casalmaggiore Gli studenti contro il gioco d’azzardo x.com