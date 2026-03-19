Nel Regno Unito si registra un aumento dei casi di meningite acuta, passati da 20 a 27 nell’ultima settimana. Il focolaio si è diffuso tra studenti di alcune università e scuole nel Kent, nel sud dell’Inghilterra. Finora sono state segnalate due morti e il contagio riguarda principalmente giovani. Gli esperti evidenziano un fenomeno di diffusione senza precedenti in questa regione.

E’ salito da 20 a 27 il numero dei casi di sospetta meningite acuta censiti nell’ultima settimana nel Regno Unito, in seguito a un focolaio «senza precedenti" diffusosi fra i giovani di alcune università e scuole del Kent, nel sud dell’Inghilterra. Lo rende noto in un aggiornamento la UK Health Security Agency, organismo incaricato di sorvegliare la sicurezza sanitaria nazionale, con «15 contagi confermati e 12 sotto esame». Il numero di morti resta invece fermo a due, uno studente di 21 anni e una studentessa di 18. Le autorità sanitarie precisano di «non poter ancora confermare che l'epidemia sia stata circoscritta». Il rischio per... 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Meningite nel Regno Unito, focolaio tra giovani: 27 casi e due morti. Il rischio per l’Europa: cosa dicono gli esperti

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