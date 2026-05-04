Avviso formazione docenti chiarimenti del Ministero | delibere anche dopo la candidatura

Il Ministero ha fornito chiarimenti sull’Avviso pubblico prot. n. 95165 del 24 aprile 2026, riguardante il finanziamento destinato alla formazione dei docenti. Nella comunicazione, si specifica che le delibere relative alle candidature possono essere approvate anche successivamente alla presentazione delle domande. La nota ufficiale dettaglia le modalità e i tempi di approvazione delle delibere e chiarisce i passaggi necessari per la validità delle candidature.

In riferimento all’Avviso pubblico prot. n. 95165 del 24 aprile 2026, relativo al finanziamento di attività di formazione rivolte al personale docente ed educativo delle scuole statali nell’ambito del Programma nazionale “Scuola e competenze 2021-2027” (FSE+), il Ministero ha pubblicato un avviso di chiarimenti. La misura interviene su un aspetto procedurale particolarmente rilevante per le istituzioni scolastiche, alla luce della scadenza fissata per l’invio delle candidature, prevista alle ore 15.00 del 15 maggio 2026. Il Ministero precisa che, esclusivamente per questo Avviso, le delibere degli Organi collegiali potranno essere inserite nel sistema informativo SIF2127 anche in un momento successivo rispetto all’adesione.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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