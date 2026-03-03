Integratore richiamato dopo diversi ricoveri per salmonellosi avviso del Ministero | Resistente agli antibiotici

Il Ministero della salute ha annunciato il richiamo di un integratore a base di capsule di moringa in polvere, dopo che sono stati segnalati diversi ricoveri a causa di salmonellosi. Secondo l’avviso, il batterio responsabile è risultato resistente a tutti gli antibiotici di prima linea e a quelli alternativi comunemente usati per trattare l’infezione. Nessun nome è stato fornito e non sono state fatte ulteriori precisazioni.

"Il batterio è risultato resistente a tutti gli antibiotici di prima linea e a quelli alternativi comunemente utilizzati per il trattamento delle salmonellosi" spiegano dal Ministero della salute nell'avviso di richiamo dell'integratore a base di capsule di moringa in polvere.