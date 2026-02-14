Formazione del personale scolastico Avviso del Ministero per l’individuazione di buone pratiche in scadenza il 18 febbraio

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha lanciato un avviso pubblico, perché vuole raccogliere esempi concreti di formazione efficace del personale scolastico. La scadenza per presentare le proprie pratiche è fissata al 18 febbraio. Le scuole interessate devono inviare progetti che dimostrino come hanno migliorato le competenze dei loro insegnanti, con particolare attenzione a metodi innovativi e risultati concreti.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato un avviso pubblico per l'individuazione di Buone Pratiche attuate dalle istituzioni scolastiche nel campo della formazione del personale scolastico.