Madre e figlia sono morte a Campobasso poco dopo il Natale, in circostanze che hanno portato all’apertura di un’indagine. Le due donne sono state trovate vittime di un avvelenamento da ricina, e attualmente sono sotto analisi i computer e i telefoni sequestrati nel tentativo di ricostruire quanto accaduto. Le autorità attendono ulteriori sviluppi per chiarire i dettagli di questa vicenda.

AGI - Morirono per un avvelenamento da ricina: si attendono novità nell'inchiesta sul caso di Antonella Di Ielsi, 50 anni e Sara Di Vita, 15 anni, madre e figlia decedute a Campobasso subito dopo lo scorso Natale. L'inchiesta sugli avvelenamenti da ricina . La Procura di Larino che coordina le indagini, ha stabilito che lunedì 4 maggio la polizia si recherà di nuovo presso la casa della famiglia Di Vita a Pietracatella, in provincia di Campobasso, per prelevare tutti i dispositivi elettronici (cellulari, computer, tablet, chiavette usb) appartenuti alle due vittime. Domani il nuovo sopralluogo della polizia . A svolgere l'operazione saranno gli agenti della polizia scientifica che entreranno nella struttura alle 10 di mattina.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Madre e figlia avvelenate con la ricina: pc e telefoni al vaglio dei pm

Notizie correlate

Madre e figlia avvelenate da Ricina, lunedì recupero di tutti i telefoni e pc in casa a Pietracatella per esaminarliLa polizia scientifica lunedì entrerà nella casa di Pietracatella sotto sequestro per recuperare tutti i telefoni delle vittime e gli altri...

Leggi anche: Madre e figlia avvelenate a Campobasso, settimana cruciale: al vaglio il cellulare di Alice e nuovi esami sulla ricina

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Madre e figlia avvelenate a Campobasso: la ricina sciolta nell'acqua, il telefono della sorella, la ricostruzione di quanto accaduto; Mamma e figlia morte avvelenate, nuovo interrogatorio fiume per Gianni Di Vita; Madre e figlia morte a Campobasso, tutto quello che sappiamo: dalla ricina ai nuovi accertamenti; Madre e figlia morte avvelenate, c'è la conferma: 'Intossicazione da ricina'. Sequestrato il cellulare alla figlia Alice.

Mamma e figlia morte avvelenate, nuovo interrogatorio fiume per Gianni Di VitaL'uomo sentito in questura per 4-5 ore dalla Squadra Mobile. Intanto, lunedì 4 maggio telefoni e Pc saranno prelevati dall'abitazione delle vittime ... rainews.it

Madre e figlia avvelenate con la ricina, segni di intossicazione in fegato e pancreas: indagini su lite familiareDalle autopsie su madre e figlia avvelenate con la ricina sarebbero emersi segni di origine tossica in fegato e pancreas ... fanpage.it

Parla la madre del 21enne che ha sparato con una pistola softair durante il corteo del 25 aprile - facebook.com facebook

3.5.1969 Riferendosi al Santuario di Torreciudad, dice: “Mi aspetto frutti spirituali: grazie, che il Signore vorrà concedere a coloro che accorrono per venerare la Sua Madre benedetta nel suo santuario. Questi sono i miracoli che desidero: conversione e pace p x.com