Pugno in faccia a una ragazza per una sigaretta elettronica Poi tre ore di caccia all' uomo

Nella notte tra il 13 e il 14 aprile a Trento, una ragazza è stata colpita con un pugno in faccia durante un tentativo di furto di una sigaretta elettronica e delle chiavi di casa. Dopo l'aggressione, c’è stata una ricerca durata circa tre ore per rintracciare l’aggressore, che è stato successivamente identificato dalle forze dell’ordine e denunciato. L’episodio è avvenuto in piazza Santa Maria Maggiore.

Ha aggredito una giovane passante per rubarle una sigaretta elettronica e le chiavi di casa. Il fatto è successo nella notte tra il 13 e il 14 aprile a Trento, in piazza Santa Maria Maggiore e il responsabile dell’aggressione, già identificato dalle forze dell’ordine, è stato denunciato a piede.🔗 Leggi su Trentotoday.it Leggi anche: Pugno in faccia per una sigaretta, giovane va in coma: "Tre operazioni, conseguenze gravi"