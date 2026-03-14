Enzo Delle Monache | il libro che salva i borghi abruzzesi

Il 29 marzo alle 17:00 a Campli si terrà la presentazione del nuovo romanzo di Enzo Delle Monache, intitolato Nullaccadenza. L’evento riunirà alcuni appassionati di letteratura e cittadini interessati alla pubblicazione, che saranno presenti per ascoltare l’autore e discutere della sua opera. La presentazione si svolgerà in una sede aperta al pubblico, senza ulteriori dettagli sulla partecipazione.

La presentazione del nuovo romanzo Nullaccadenza di Enzo Delle Monache è fissata per la domenica 29 marzo alle ore 17:00 a Campli. L’evento si terrà presso il Ristorante La Sosta Gustosa, offrendo ai presenti un’opportunità unica per immergersi nella narrazione che esplora l’anima attraverso i libri. Si tratta di un’opera che trasforma una collezione libraria in uno specchio della vita umana, dove ogni volume racconta una storia personale. Il libro ruota attorno alla figura di Filippo Santoesposito, un personaggio ossessionato dalla cura maniacale della sua immensa biblioteca. Questa raccolta non è solo un ammasso di carte stampate, ma rappresenta l’intera esistenza di un uomo, diventando il palcoscenico su cui si svolge un dialogo tra due anime affini. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Enzo Delle Monache: il libro che salva i borghi abruzzesi Articoli correlati Napoli, la nuova sede dell'Accademia di Belle Arti al Gesù delle Monache: "Rigenerazione urbana"L'architetto Giovanni Aurino, progettista di od’A – Officina d’architettura, parla dell'intervento da 10 milioni di euro a Porta San Gennaro: l'ex... La chiesa di Santa Maria delle Dame Monache di Capua all’Università Vanvitelli(Adnkronos) – L’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli acquisisce al patrimonio dell’ateneo la chiesa di Santa Maria delle Dame... Una selezione di notizie su Enzo Delle Monache Discussioni sull' argomento Eventi - IL TRIBUTO DEI PRINCESA A FABER AL TEATRO DE SIMONE; Choco Tour, dibattiti sul Referendum, nuovo Priore al Fatebenefratelli: gli eventi del week end a Benevento e nel Sannio; Foodish, Joe Bastianich al via con la nuova edizione su Tv8. Nullaccadenza è l'ultimo romano di Enzo Delle MonacheTERAMO - Un'immensa biblioteca rappresenta l'intera vita di un uomo. Da un incontro tra due anime simili nasce un dialogo che, attraverso i personaggi di decine di libri, diventa la narrazione di una ... ekuonews.it Enzo Cuomo Regione Campania. . Guardate che meraviglia, e' il complesso dell’Ex Convento Gesù delle Monache, nella Citta' di Napoli in Via Settembrini, ed e' stato affidato in comodato d'uso alla ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI DI NAPOLI. Insieme alla - facebook.com facebook