Avengers | Doomsday Tom Hiddleston parla per la prima volta del ritorno di Loki

L’attore ha commentato pubblicamente il ritorno del personaggio in un nuovo progetto cinematografico. La sua dichiarazione segna la prima volta in cui si pronuncia ufficialmente sul ruolo di Loki dopo la conclusione della seconda pellicola. Finora, il personaggio non era stato protagonista di dichiarazioni ufficiali riguardo a sviluppi futuri nei film Marvel. La notizia ha suscitato interesse tra i fan e gli addetti ai lavori.

L'ultima volta che abbiamo visto il Dio dell'inganno della Marvel è stato al termine della seconda stagione della sua serie Disney+ in cui reggeva il destino della sacra linea temporale È già stato ufficialmente confermato che Tom Hiddleston farà ritorno nei panni di Loki in Avengers: Doomsday e l'attore ne ha parlato brevemente per la prima volta. Diretto dai veterani del Marvel Cinematic Universe Joe e Anthony Russo, Avengers: Doomsday porterà a termine la Saga del Multiverso, mentre il Dottor Destino, interpretato da Robert Downey Jr., scatena una guerra tra i vari universi. Il film dovrebbe vedere il ritorno di volti noti e nuovi, con i classici Vendicatori, personaggi aggiunti più di recente e persino gli eroi degli X-Men che si uniranno alla battaglia.🔗 Leggi su Movieplayer.it

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AVENGERS DOOMSDAY: TOM HIDDLESTON REVEALS HIS FAVORITE SPIDER-MAN!

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