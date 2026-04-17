Avengers | Doomsday trapela la descrizione del trailer | Thor contro Doom e un ritorno che cambia tutto

Al CinemaCon di Las Vegas, i Marvel Studios hanno mostrato il primo trailer ufficiale di Avengers: Doomsday, anticipando il ritorno di alcuni dei personaggi più amati. Tra le scene, si vede Thor impegnato in uno scontro con Doom, mentre un ritorno inaspettato potrebbe cambiare le sorti della vicenda. La presentazione ha suscitato grande interesse tra il pubblico presente, che ha potuto vedere in anteprima alcune sequenze del film.

L’attesa per il ritorno degli eroi più potenti della Terra si è conclusa in modo fragoroso al CinemaCon 2026 di Las Vegas, dove i Marvel Studios hanno finalmente svelato il primo trailer ufficiale di Avengers: Doomsday. Il film, diretto dai fratelli Russo, segna un momento di svolta epocale per il Marvel Cinematic Universe, non solo per la portata del crossover promesso, ma per il debutto ufficiale a schermo di Robert Downey Jr. nel ruolo dell’iconico villain Dottor Destino. Il filmato – descritto da TheDirect – si apre con un’inquadratura simbolica e inquietante: l’insegna della Scuola per Giovani Dotati di Charles Xavier giace a terra, spezzata.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Avengers: Doomsday, trapela la descrizione del trailer: Thor contro Doom e un ritorno che cambia tutto Notizie correlate Avengers: Doomsday, Trapelata la Trama? Thor contro Doctor Doom in un Epico Scontro in 5 Atti Le ultime indiscrezioni dal web disegnano un quadro colossale per il prossimo capitolo del Marvel Cinematic Universe. Avengers: Doomsday, Steve Rogers e Thor contro Doctor Doom? Cosa rivela la nuova sinossiDal Giappone trapela una nuova sinossi che rivela qualche piccolo dettaglio in più su cosa aspettarsi al cinema a partire dal 16 dicembre. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Avengers: Doomsday, Steve Rogers e Thor contro Doctor Doom? Cosa rivela la nuova sinossi; Avengers: Doomsday paragonato ad un film dell'orrore: novità da far paura!; Avengers | Doomsday Steve Rogers e Thor contro Doctor Doom? Cosa rivela la nuova sinossi; Spider-Man: Brand New Day, trapela un nuovo filmato bomba (che svela molto sulla trama). Avengers: Doomsday, trapela la descrizione del trailer: Thor contro Doom e un ritorno che cambia tuttoL’attesa per il ritorno degli eroi più potenti della Terra si è conclusa in ... msn.com Avengers: Doomsday, ritorno clamoroso: la minaccia che farà tremare tutti è oltre ogni immaginazioneDal CinemaCon arriva il nuovo trailer di Avengers: Doomsday: indizi, ritorni inattesi e una minaccia che metterà in crisi gli eroi Marvel come mai prima. libero.it Letteralmente l’unico video che la Disney non ha buttato giù tra i leak di Avengers: Doomsday Carichi #avengers #avengersdoomsday #marvelstudios facebook AVENGERS: DOOMSDAY NO PALCO DA #CinemaCon x.com