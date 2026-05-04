Avellino interrogatorio di garanzia | l' indagato nega le accuse di maltrattamenti e sequestro di persona

Questa mattina si è svolto l'interrogatorio di garanzia di un uomo di 47 anni residente ad Altavilla Irpina, provincia di Avellino. Durante l'udienza, l'indagato ha risposto alle domande del giudice, negando le accuse di maltrattamenti e sequestro di persona. L'uomo si è rifiutato di fornire ulteriori dettagli e ha mantenuto il silenzio sulle altre contestazioni. La prossima fase sarà valutare eventuali azioni successive.

Ha risposto alle domande del giudice. Ha negato tutto.Si è chiuso questa mattina l'interrogatorio di garanzia di un uomo di quarantasette anni, residente ad Altavilla Irpina, in provincia di Avellino.È accusato di aver maltrattato per anni il figlio minorenne della sua convivente e, in un.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona: in arresto 47enneI Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Avellino hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di misura cautelare personale,... Spaccio, maltrattamenti, lesioni e sequestro di persona: in manette 36enneI carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, che hanno dato esecuzione a un provvedimento definitivo di carcerazione nei confronti di un... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Avellino, al via il processo all'ex sindaco Gianluca Festa: ma nessun imputato è presente in aula; Inchiesta Dolce Vita, si apre il processo all'ex sindaco di Avellino. Rinvio a settembre per il nuovo collegio; Bimbo maltrattato per anni dal papà, l’uomo arrestato anche per sequestro; Inchiesta arbitri, oggi l'interrogatorio di Gervasoni: dalle squadre 'coinvolte' agli indagati, gli aggiornamenti. Altavilla, maltrattamenti al figlio della convivente: l’indagato respinge le accuseAVELLINO- Si è chiuso da pochi minuti l’ interrogatorio di garanzia davanti al Gip del Tribunale di Avellino Giulio Argenio del quarantasettenne di Altavilla Irpina accusato di aver maltrattato per an ... irpinianews.it Basket, serie A2: Avellino supera la Juvi Cremona e accede ai playoff promozione - facebook.com facebook Su #Daffara non voglio spendere le ennesime parole: un portiere super che avrei fatto diventare il titolare della #Juve All'Avellino ha dimostrato di meritarsi tutto: il prossimo anno dovrebbe fare il vice in Prima E ho trovato alcuni pensieri che avevo scritto tre an x.com