Spaccio maltrattamenti lesioni e sequestro di persona | in manette 36enne

I carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone hanno arrestato un uomo di 36 anni residente sul litorale domizio, eseguendo un provvedimento definitivo di carcerazione. L’uomo è accusato di spaccio di sostanze stupefacenti, maltrattamenti, lesioni e sequestro di persona. L’arresto è stato effettuato a seguito di un provvedimento firmato dall’autorità giudiziaria.

I carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, che hanno dato esecuzione a un provvedimento definitivo di carcerazione nei confronti di un 36enne residente sul litorale domizio. I militari dell’Arma si sono presentati nelle prime ore del giorno presso l’abitazione dove l’uomo viveva. Una. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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