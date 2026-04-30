Maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona | in arresto 47enne

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Avellino hanno arrestato un uomo di 47 anni su ordine del tribunale. L’accusa riguarda maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. La misura cautelare è stata disposta dopo le indagini condotte dagli investigatori, che hanno raccolto elementi a carico dell’uomo. L’arresto è stato eseguito nella sua abitazione, e l’uomo si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Avellino hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di misura cautelare personale, emessa nei confronti di un quarantasettenne della provincia di Avellino, ritenuto gravemente indiziato, allo stato delle indagini, dei reati di.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Avellino, maltrattamenti e sequestro di un minore: arrestato 47enneViolenze e umiliazioni per anni contro il figlio della convivente: il bambino sarebbe stato anche legato al letto in un episodio di sequestro... Spaccio, maltrattamenti, lesioni e sequestro di persona: in manette 36enneI carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, che hanno dato esecuzione a un provvedimento definitivo di carcerazione nei confronti di un... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Maltrattamenti in famiglia, Codice Rosso e sospensione condizionale: vale anche per i reati pre riforma; Maltrattamenti in famiglia e degrado estremo: condanna a 15 anni per un 45enne; Maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona: in arresto 47enne; Prato, accuse choc di abusi e violenze in famiglia: imprenditore a rischio processo. Maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona, arrestato un 47enne della provincia di avellino& I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Avellino hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di misura cautelare personale, emessa nei confronti di un quarantasettenne della prov ... tusinatinitaly.it Dopo i maltrattamenti in famiglia picchia un carabiniere: dagli arresti domiciliari finisce in carcereGuspini Era agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico dopo ripetuti casi di maltrattamenti in famiglia adesso è finito direttamente in carcere per aver picchiato uno dei carabinieri interv ... lanuovasardegna.it Paternò. Maltrattamenti in famiglia. 42enne arrestato dai carabinieri dopo l’aggressione alla compagna - facebook.com facebook È stato rimpatriato un cittadino straniero di 39 anni, condannato a 7 anni e 2 mesi per maltrattamenti in famiglia, lesioni e reati in materia di armi e droga. L’accompagnamento alla frontiera è stato disposto sulla base della pericolosità sociale del condannato, g x.com