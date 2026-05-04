Avellino il Circolo La Pira propone un nuovo piano per la città

Il Circolo La Pira di Avellino ha presentato un nuovo piano per la città, con l’obiettivo di affrontare diverse questioni locali. Tra le proposte, si parla di una soluzione definitiva per eliminare i prefabbricati installati dopo i recenti terremoti. La proposta mira a risolvere le criticità legate a queste strutture e a migliorare la vivibilità del territorio. La discussione sul piano coinvolge rappresentanti delle istituzioni e della società civile.

? Cosa scoprirai Come si può eliminare definitivamente il problema dei prefabbricati post-terremoto?. Perché l'inquinamento ambientale è collegato ai ricoveri oncologici al Moscati?. Come verranno ristrutturati gli immobili comunali con le energie rinnovabili?. Chi affronterà concretamente l'influenza degli affaristi nella politica avellinese?.? In Breve Incontro programmato per l'8 maggio alle ore 19 presso Chiesa Virgo Fidelis. Eliminazione prefabbricati post-terremoto per chiudere la Casa di Accoglienza Mensa-Dormitorio. Ristrutturazione immobili comunali con energie rinnovabili per ridurre i costi pubblici. Tutela sanitaria contro l'inquinamento per ridurre ricoveri oncologici al Moscati.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Avellino, il Circolo La Pira propone un nuovo piano per la città Notizie correlate Nuovo circolo tennis, case convenzionate ed Eva: "La Nostra Città" incalza la maggioranzaAl centro dell’intervento del gruppo di opposizione i nodi del nuovo circolo tennis, dell’edilizia convenzionata e della comunità energetica “Eva –... Senigallia, Olivetti sfida il presente: un nuovo piano per la città? Cosa sapere Alessandra Olivetti si candida con il Partito Democratico per le comunali di Senigallia 2026. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Al Circolo della Stampa di Avellino la presentazione della collana scientifica Studi e ricerche nelle scienze umane; Al circolo Pd Moro di Bellizzi si inaugura il comitato elettorale di Sara Iannaccone; Vogliamo governare, non solo vincere. Ripartiamo dal programma del 2024; Atripalda Irpinia corre: conferenza stampa di presentazione. Atripalda pronta a correre: presentata la gara podistica L’Irpinia CorreSi terrà martedì 5 maggio alle ore 11, presso il Circolo della Stampa di Avellino, la conferenza stampa di presentazione della gara podistica L’Irpinia Corre, uno degli appuntamenti sportivi più att ... irpiniaoggi.it Nasce la collana scientifica 'Studi e ricerche nelle scienze umane'Si terrà l'8 maggio alle ore 17, presso il Circolo della Stampa di Avellino, la conferenza stampa di presentazione della collana scientifica Studi e ricerche nelle scienze umane - Logos, paideia e ar ... ansa.it È stato convalidato l'arresto per omicidio del 45enne di Avellino accusato di aver #ucciso Francesco #Sessa, 35 anni, professione pizzaiolo, originario di Pagani da dieci anni residente a #Ibiza. L'omicidio per un debito non pagato - facebook.com facebook