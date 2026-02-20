Nuovo circolo tennis case convenzionate ed Eva | La Nostra Città incalza la maggioranza

La lista civica “La Nostra Città” ha criticato la maggioranza dopo il consiglio comunale di martedì, accusandola di mancanza di trasparenza su progetti come il nuovo circolo tennis, le case convenzionate e l'intervento di Eva. Eva ha presentato un piano per migliorare le aree verdi, ma la proposta resta ancora in fase di discussione. La richiesta è di azioni concrete e una gestione più responsabile delle risorse pubbliche.

Al centro dell'intervento del gruppo di opposizione i nodi del nuovo circolo tennis, dell'edilizia convenzionata e della comunità energetica "Eva – Energia Valore Artusiano" La lista civica "La Nostra Città" interviene sui principali temi affrontati nel consiglio comunale di martedì scorso, chiedendo "fatti concreti, chiarezza e una gestione seria e responsabile delle risorse pubbliche". Al centro dell'intervento del gruppo di opposizione i nodi del nuovo circolo tennis, dell'edilizia convenzionata e della comunità energetica "Eva – Energia Valore Artusiano". Sul progetto del nuovo circolo Tennis a Forlimpopoli, la lista civica ricorda di aver presentato già a settembre 2024 un'interpellanza al sindaco per conoscere tempi, costi e modalità di gestione della struttura.