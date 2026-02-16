Un autovelox mobile ha multato un conducente a Milano, causando l’adozione immediata di nuovi controlli sulla velocità. La polizia ha installato dispositivi in diversi punti strategici della regione, tra cui strade frequentemente percorse da pendolari e turisti. Questa decisione mira a ridurre gli incidenti e garantire una maggiore sicurezza sulla strada. I controlli saranno attivi fino a domenica 22 febbraio.

Milano, 16 febbraio 2026 – Ultima settimana dei Giochi di Milano-Cortina 2026 e traffico potenzialmente in aumento. Attenzione alla pioggia e alla nebbia annunciata dalle previsioni meteo ma soprattutto rispettate i limiti di velocità. Ecco dove saranno da lunedì 9 a domenica 16 febbraio su strade e autostrade lombarde gli autovelox mobili della Polizia Stradale. Non dimenticatevi però che il rispetto dei limiti vuol dire salvaguardare la vostra e soprattutto altrui sicurezza: l’ eccesso di velocità è la causa di un terzo dei morti sulle strade italiane. Il velox è posizionato in via Flaminia (foto di repertorio) Polizia stradale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Autovelox mobili in Lombardia, ecco dove saranno i controlli della velocità sino a domenica 22

L’autovelox mobili in Lombardia saranno impiegati in diverse zone e periodi per garantire la sicurezza stradale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.