In Lombardia, durante la settimana di Pasqua sono previsti controlli con autovelox mobili lungo varie strade. Le forze dell'ordine effettueranno verifiche sulla velocità per tutta la regione, con particolare attenzione a venerdì, giorno di maggiore movimento. Le aree di controllo sono state comunicate e si concentrano sui principali itinerari di trasporto, in vista delle partenze e degli spostamenti pasquali.

Milano, 30 marzo 2026 – Settimana che soprattutto da venerdì si annuncia calda sulla strade di Lombardia per gli spostamenti del weekend pasquale. A maggior ragione meglio rispettare i limiti di velocità su strade e autostrade anche perché circa il 10 per cento degli incidenti stradali è causato prorio dall’ eccesso di velocità, molti meno di quelli da “distrazione”, e l ’effetto è devastante visto che coinvolgono 3 morti su 10 sulle nostre strade. Rispettare i limiti di velocità, quindi, non è solo un obbligo da codice della strada con conseguenti possibili multe o multoni con tanto di taglio punti o ritiro delle patente ma soprattutto vuol dire non mettere a rischio la vostra e l’altrui vita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Autovelox mobili in Lombardia, ecco dove sono i controlli della velocità nella settimana di Pasqua

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