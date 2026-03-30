Autovelox mobili in Lombardia ecco dove sono i controlli della velocità nella settimana di Pasqua
In Lombardia, durante la settimana di Pasqua sono previsti controlli con autovelox mobili lungo varie strade. Le forze dell'ordine effettueranno verifiche sulla velocità per tutta la regione, con particolare attenzione a venerdì, giorno di maggiore movimento. Le aree di controllo sono state comunicate e si concentrano sui principali itinerari di trasporto, in vista delle partenze e degli spostamenti pasquali.
Milano, 30 marzo 2026 – Settimana che soprattutto da venerdì si annuncia calda sulla strade di Lombardia per gli spostamenti del weekend pasquale. A maggior ragione meglio rispettare i limiti di velocità su strade e autostrade anche perché circa il 10 per cento degli incidenti stradali è causato prorio dall’ eccesso di velocità, molti meno di quelli da “distrazione”, e l ’effetto è devastante visto che coinvolgono 3 morti su 10 sulle nostre strade. Rispettare i limiti di velocità, quindi, non è solo un obbligo da codice della strada con conseguenti possibili multe o multoni con tanto di taglio punti o ritiro delle patente ma soprattutto vuol dire non mettere a rischio la vostra e l’altrui vita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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