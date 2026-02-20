Polizia Stradale la mappa dei controlli | i tratti autostradali su A18 e A20 sotto monitoraggio

La Polizia Stradale in Sicilia ha annunciato i controlli sulla velocità lungo le autostrade A18 e A20, iniziati lunedì 23 febbraio e previsti fino a domenica 1 marzo 2026. Le pattuglie monitorano costantemente i tratti più trafficati tra Messina, Catania e Palermo, utilizzando apparecchiature di rilevamento elettronico. Durante questa settimana, si concentrano sull’incrocio tra i veicoli in transito e i limiti di velocità. La decisione mira a ridurre incidenti e comportamenti pericolosi sui principali svincoli autostradali della zona.

Da lunedì 23 febbraio a domenica 1 marzo, controlli elettronici su tratti a maggiore rischio incidenti. Limiti di velocità, sanzioni e attenzione speciale a neopatentati e mezzi pesanti La Polizia Stradale della Sicilia Orientale ha reso nota la programmazione dei controlli della velocità sulle autostrade A18 Messina-Catania e A20 Messina-Palermo, in vigore da lunedì 23 febbraio a domenica 1 marzo 2026. Le misurazioni interesseranno i tratti più soggetti a incidenti, alternando i controlli in entrambi i sensi di marcia. Limiti di velocità su autostrade 130 kmh, 110 in caso di maltempo. Su strade extraurbane principali: 110 kmh, 90 in caso di maltempo Sanzioni: fino a 10 kmh oltre il limite: multa 42-173 € oltre 10 kmh e fino a 40 kmh: multa 173-694 € e decurtazione 3 punti; oltre 40 kmh fino a 60 kmh: multa 543-2.