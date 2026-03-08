Autovelox e telelaser le strade della città controllate dalla polizia locale

La polizia locale di Verona ha intensificato i controlli sulle strade cittadine utilizzando autovelox e telelaser. Le operazioni sono concentrate nel monitoraggio dei veicoli che superano i limiti di velocità, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle norme e prevenire incidenti. Le verifiche vengono effettuate in diversi punti strategici della città e coinvolgono agenti e apparecchiature elettroniche.

Prosegue l’impegno della polizia locale di Verona nel contrasto alla velocità eccessiva, una delle principali cause di incidenti sulle strade urbane. Anche la prossima settimana sarà caratterizzata da un’intensa attività di monitoraggio, con pattuglie dedicate all’utilizzo di autovelox e telelaser in diversi punti della città. Da lunedì 9 a domenica 15 marzo, gli agenti saranno presenti lungo Via Lugagnano, Via Bassone, Via Montorio, Via Colonnello Giovanni Fincato, Via Sommacampagna e Via Fenilon. Accanto alle pattuglie mobili rimarrà attiva anche la postazione fissa in Tangenziale Nord, posizionata prima dell’uscita di Santa Lucia. VeronaSera è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Veronasera.it

