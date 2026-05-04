Autotreno che trasporta sostanze chimiche in fiamme sulla Sp 115 | strada chiusa a Lodi Vecchio

Nel tardo pomeriggio di oggi, sulla strada provinciale 115 nel territorio di Lodi Vecchio, si è verificato un incidente coinvolgente un autotreno che trasportava sostanze chimiche. Le fiamme sono divampate dal veicolo, portando alla chiusura temporanea della strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, che stanno gestendo la situazione e le operazioni di messa in sicurezza.

Lodi Vecchio, 4 maggio 2026 – Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di oggi, 4 maggio 2026, lungo la strada provinciale 115, nel territorio di Lodi Vecchio. Un autotreno che trasportava sostanze chimiche ha preso fuoco. L’allarme è scattato alle 18:45 e ha mobilitato le squadre del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Lodi e il distaccamento volontario di Sant’Angelo Lodigiano. Il mezzo pesante, carico di acido solfuro di sodio idratato, è stato rapidamente avvolto dalle fiamme. All’arrivo sul posto, i vigili del fuoco hanno attaccato l’incendio, utilizzando schiuma, tecnica necessaria in presenza di materiali potenzialmente pericolosi, riuscendo in breve tempo a contenere e spegnere il rogo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Autotreno che trasporta sostanze chimiche in fiamme sulla Sp 115: strada chiusa a Lodi Vecchio Notizie correlate Leggi anche: Fiamme sulla A14 in zona industriale: tir che trasporta carne di pollo avvolto e distrutto dalle fiamme Cascina, lavori sulla Sp 31: strada chiusa al traffico nel fine settimanaProseguono i lavori a cura della Provincia di Pisa sulla Sp 31 nel Comune di Cascina, immediatamente al di fuori del centro abitato di via di Corte. Contenuti e approfondimenti Autotreno che trasporta sostanze chimiche in fiamme sulla Sp 115: strada chiusa a Lodi Vecchiol mezzo pesante, carico di acido solfuro di sodio idratato, è stato rapidamente avvolto dalle fiamme. Intervento dei Vigili del fuoco con schiuma. Sul posto anche Arpa, sanitari e forze dell’ordine ... ilgiorno.it Autotreno carico di birra si ribalta nel Lodigiano(ANSA) - LODI, 29 LUG - ;Un autotreno che trasportava birra si è ribaltato stamani all'alba lungo la strada provinciale 16, all'altezza del Comune di Zelo Buon Persico, nel Lodigiano: il mezzo ha ... notizie.tiscali.it