Fiamme sulla A14 in zona industriale | tir che trasporta carne di pollo avvolto e distrutto dalle fiamme

Un tir che trasportava carne di pollo ha preso fuoco questa mattina sulla A14, causando l’incendio che ha devastato il veicolo. Le fiamme si sono propagate nella zona industriale di Foggia, subito dopo il casello, e hanno costretto i vigili del fuoco a intervenire per spegnere il rogo. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso, mentre il traffico sulla strada è stato rallentato.

L'incidente è avvenuto sabato 14 febbraio intorno alle 6.30 vicino al casello della zona industriale di Foggia Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento di un incendio divampato alle prime luci dell'alba di oggi, sabato 14 febbraio, sulla autostrada A14, dopo il casello della zona industriale di Foggia, in direzione Sud. Per cause accidentali un autoarticolato frigorifero che trasportava carne di pollo, all'altezza del km 570, ha preso fuoco. In pochissimo tempo le fiamme hanno avvolto il mezzo, mentre il conducente - che è riuscito a fermare il mezzo in una piazzola di sosta - ha lanciato immediatamente l'allarme.