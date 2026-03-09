Cantieri sull' A1 chiuso il tratto Anagni-Ferentino verso Napoli Tutte le informazioni

Autostrade per l'Italia hanno annunciato la chiusura temporanea del tratto tra Anagni e Ferentino sulla A1 in direzione sud, verso Napoli. I lavori di rifacimento della pavimentazione richiedono questa interdizione per permettere i lavori di manutenzione. La chiusura riguarda il tratto compreso tra i caselli di Anagni e Ferentino e durerà fino a nuovo avviso.

Contestualmente ai lavori sulla carreggiata, anche l'area di servizio "La Macchia ovest", situata all'interno del tratto interessato, rimarrà inaccessibile. Il blocco della circolazione scatterà alle ore 22:00 di mercoledì 11 marzo e si protrarrà fino alle ore 06:00 di giovedì 12 marzo. Per limitare i disagi all'utenza, è stato predisposto un itinerario alternativo. I veicoli in transito in direzione Napoli dovranno uscire obbligatoriamente alla stazione di Anagni e procedere sulla viabilità ordinaria seguendo questo percorso: immettersi sulla Strada Statale 6 Casilina. Svoltare sulla Strada Provinciale 34 in direzione Fiuggi. Proseguire sulla Strada Regionale 214 in direzione A1. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Articoli correlati Leggi anche: A1 Milano-Napoli, stanotte chiuso il tratto tra Frosinone e Ferentino verso Roma. Tutte le informazioni Viabilita’: su A1 Milano-Napoli chiuso per una notte tratto Anagni-FerentinoSulla A1 Milano-Napoli, per consentire importanti lavori di pavimentazione, è prevista la chiusura del tratto compreso tra Anagni e Ferentino, in... Una selezione di notizie su Cantieri sull'A1 chiuso il tratto... Argomenti discussi: Cantieri sull'A1, chiuso il tratto Anagni-Ferentino verso Napoli. Tutte le informazioni. Viabilita’: su A1 Milano-Napoli chiuso per una notte tratto Anagni-FerentinoChiusura della A1 Milano-Napoli per lavori di pavimentazione. Ecco le indicazioni per il percorso alternativo. romadailynews.it Viabilità: su A1 Milano-Napoli chiuso per una notte tratto Anagni-FerentinoSulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, alle 22:00 di mercoledì 11 alle 6:00 di giovedì 12 marzo, sarà ... agenzianova.com