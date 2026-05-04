auto vendite in crescita ed effetto hormuz sulle elettriche

Stellantis Italia ha annunciato risultati di vendita in crescita, con un aumento del 13,6% ad aprile e del 15,1% nei primi quattro mesi dell’anno. La divisione, guidata da Antonella Bruno, si presenterà all’Investor Day che si terrà il 21 maggio ad Auburn Hills. Recentemente, l’effetto Hormuz ha influenzato il mercato delle auto elettriche, contribuendo a una maggiore domanda di veicoli tradizionali.

Stellantis Italia, divisione diretta da Antonella Bruno, si presenterà ad Auburn Hills, in occasione dell’Investor Day del 21 maggio prossimo, con risultati di vendita positivi sia in aprile (+13,6%) sia nei primi quattro mesi dell’anno (+15,1%). In un mercato complessivo in crescita (+11,6% ad aprile e +9,8% da gennaio), sempre Stellantis ha segnato, rispettivamente, una quota di penetrazione pari al 31,4% e al 32,2%. Dati, questi, che includono le immatricolazioni anche del partner cinese Leapmotor in costante crescita: +1.300% il mese scorso (2,9% di quota) e leader nel mercato delle auto elettriche con la piccola T03. Bene ancora Fiat (+31% e +30,1%) e Lancia (+3% da gennaio) per gli ex Fca, +19,6 e + 8,3%, invece, per Opel (ex Psa).🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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