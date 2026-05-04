Auto sulla folla a Lipsia | un morto e almeno 20 feriti Arrestato il conducente

Un incidente grave si è verificato nel pomeriggio di lunedì a Lipsia, in Sassonia, quando un'auto ha investito un gruppo di persone, provocando un morto e almeno 20 feriti. Il conducente dell'auto è stato arrestato poco dopo l'accaduto. La polizia ha messo in atto i rilievi e sta indagando sulle cause dell'incidente. La zona è stata isolata per consentire le operazioni di soccorso e le verifiche del caso.

Un tranquillo lunedì pomeriggio si è trasformato in tragedia nella città tedesca di Lipsia, in Sassonia. Un'auto si è lanciata contro un gruppo di pedoni in Grimmaische Strasse. Diverse persone sono rimaste ferite e una è morta. Inizialmente si era parlato di due vittime. "Un'auto ha attraversato il centro città", ha dichiarato una portavoce della polizia a Bild. Testimoni oculari hanno riferito a Radio Leipzig che i corpi di alcune persone sono stati coperti da teli. Il sindaco di Lipsia, Burkhard Jung, fa sapere che il presunto responsabile è stato arrestato. Poi ha aggiunto: "Siamo devastati. Tutto ciò che posso fare ora è esprimere la mia solidarietà alle famiglie delle vittime.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Auto sulla folla a Lipsia: un morto e almeno 20 feriti. Arrestato il conducente Notizie correlate Auto sulla folla a Lipsia: due morti e almeno 20 feriti. Arrestato il conducente- Articolo in aggiornamento - Un tranquillo lunedì pomeriggio si è trasformato in tragedia nella città tedesca di Lipsia, in Sassonia. Auto sulla folla a Lipsia: due morti e almeno 20 feriti. Autista in manette- Articolo in aggiornamento - È in corso una vasta operazione di polizia nel centro di Lipsia. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Media, 'due morti per l'auto contro la folla a Lipsia'; Avezzano, auto si ribalta tra la folla della fiera: paura in centro nella notte; Sassari, auto si ribalta sulla 131 - L'Unione Sarda.it; Vede la polizia a Malpensa e scappa tra la folla, ma torna per prendere la compagna: arrestato latitante per tentato omicidio. Auto sulla folla a Lipsia: bilancio pesante tra vittime e feritiAuto sulla folla, indagini in corso per chiarire la dinamica: bilancio ancora provvisorio tra vittime e feriti nel centro di Lipsia. notizie.it Auto sulla folla a Lipsia: due morti e almeno 20 feriti. Autista in manetteÈ accaduto nel centro della città tedesca. Ancora da chiarire movente ed esatta dinamica. Il sindaco: Siamo devastati ... msn.com Corriere della Sera. . ULTIM'ORA - Una persona alla guida di un'auto ha investito un gruppo di pedoni nel centro della città tedesca di Lipsia. Secondo la polizia, una ventina di persone sarebbero rimaste ferite, almeno due in modo grave, mentre il sindac - facebook.com facebook Una persona a bordo di un’auto ha travolto alcuni passanti in centro a Lipsia: almeno due sono stati uccisi x.com