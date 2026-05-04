Auto sulla folla a Lipsia | un morto e almeno 20 feriti Arrestato il conducente

Da ilgiornale.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente grave si è verificato nel pomeriggio di lunedì a Lipsia, in Sassonia, quando un'auto ha investito un gruppo di persone, provocando un morto e almeno 20 feriti. Il conducente dell'auto è stato arrestato poco dopo l'accaduto. La polizia ha messo in atto i rilievi e sta indagando sulle cause dell'incidente. La zona è stata isolata per consentire le operazioni di soccorso e le verifiche del caso.

Un tranquillo lunedì pomeriggio si è trasformato in tragedia nella città tedesca di Lipsia, in Sassonia. Un'auto si è lanciata contro un gruppo di pedoni in Grimmaische Strasse. Diverse persone sono rimaste ferite e una è morta. Inizialmente si era parlato di due vittime. "Un'auto ha attraversato il centro città", ha dichiarato una portavoce della polizia a Bild. Testimoni oculari hanno riferito a Radio Leipzig che i corpi di alcune persone sono stati coperti da teli. Il sindaco di Lipsia, Burkhard Jung, fa sapere che il presunto responsabile è stato arrestato. Poi ha aggiunto: "Siamo devastati. Tutto ciò che posso fare ora è esprimere la mia solidarietà alle famiglie delle vittime.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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