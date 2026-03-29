Derby auto sulla folla della movida | almeno 20 feriti alcuni gravi

Un incidente si è verificato nel centro di una città britannica, quando un'auto ha investito un gruppo di persone durante la movida notturna. Almeno venti persone sono rimaste ferite, alcune in modo grave. La polizia ha immediatamente avviato le indagini e sta cercando di chiarire le cause dell’accaduto. Nessun dettaglio è ancora stato diffuso riguardo al conducente o alle circostanze esatte dell’incidente.

La cronaca internazionale si tinge nuovamente di rosso a causa di un drammatico episodio verificatosi nel cuore del Regno Unito. Nella serata di ieri, la cittadina di Derby è stata teatro di un evento sconvolgente che ha trasformato un normale sabato sera di svago in un vero e proprio scenario di guerra. Una Suzuki Swift nera si è scagliata ad alta velocità contro la folla che affollava la zona della movida, lasciando dietro di sé una scia di feriti e un profondo senso di angoscia nella comunità locale. Le autorità britanniche sono intervenute massicciamente per isolare l’area e prestare i primi soccorsi, mentre le immagini dei testimoni descrivono momenti di panico assoluto tra i giovani presenti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Derby, auto sulla folla della movida: almeno 20 feriti, alcuni gravi Articoli correlati Leggi anche: Tram deraglia a Milano e finisce contro un palazzo: un morto e almeno 25 feriti, alcuni sono gravi. «Arrivava ad altissima velocità» Leggi anche: Un altro incidente ferroviario in Spagna, treno deraglia in Catalogna: almeno 20 feriti, 5 gravi Contenuti e approfondimenti su Derby auto sulla folla della movida... Discussioni sull' argomento Terrore in Inghilterra, auto sulla folla della movida di Derby: almeno 20 feriti, alcuni gravi; Sangue ovunque. Auto sulla folla, caos in pieno centro: bilancio terribile. Auto sulla folla di una parata natalizia in Olanda, diversi feritiSono una decina i feriti nell'incidente di oggi pomeriggio durante una parata natalizia di luci a Nunsepeet, a est di Amsterdam. Un'auto, alla guida della quale vi era una donna di 56 anni, è piombata ... ilgiornale.it Olanda, auto sulla folla durante parata di Natale: 9 feriti. Arrestata una donna di 56 anniLa polizia esclude l’atto deliberato. Verifiche della Farnesina per eventuale coinvolgimento di italiani. In Germania una macchina travolge passanti alla fermata del bus Roma, 22 dicembre 2025 - ... quotidiano.net Serie B - Derby fra Carrarese e Spezia: la decisione - facebook.com facebook Una serata estiva fredda e piovosa e un Derby d’ Italia che vale una Supercoppa Di che anno parliamo Piccolo indizio: Juan Sebastian Veron È disponibile l'episodio 7 di " h": storie leggendarie che accendono il cuore degl x.com