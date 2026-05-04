A Lipsia, in Germania, un SUV si è immesso sulla folla nel centro cittadino, provocando la morte di due persone e il ferimento di oltre venti passanti. Le autorità hanno arrestato il conducente e stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze dell'incidente. La polizia ha delimitato l’area e sta raccogliendo testimonianze dei presenti. La situazione resta sotto controllo mentre si attendono ulteriori aggiornamenti.

Auto sulla folla a Lipsia, due morti e oltre 20 feriti. Indagini in corso, arrestato il conducente. Un SUV si è lanciato sulla folla nel centro di Lipsia, in Germania, causando la morte di due persone e il ferimento di numerosi passanti. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio nella zona pedonale della città, lungo Grimmaische Strasse. Il conducente, alla guida di una Volkswagen Taigo, è stato arrestato poco dopo dalla polizia mentre si trovava ancora all’interno del veicolo. La dinamica: auto sulla folla per centinaia di metri. Secondo una prima ricostruzione, l’auto avrebbe percorso circa 500 metri lungo la strada pedonale prima di travolgere i passanti.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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