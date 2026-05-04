Auto sulla folla a Lipsia due morti e due feriti

Un'auto ha investito un gruppo di persone nel centro di Lipsia, in Germania, provocando la morte di due persone e il ferimento grave di altre due. L’incidente si è verificato in una zona frequentata, senza che siano ancora state fornite motivazioni ufficiali. Le autorità stanno indagando sull’accaduto e hanno delimitato l’area dell’incidente. Nessun'altra informazione riguardo alle circostanze dell’evento è stata resa nota.

Due persone sono morte e due sono rimaste gravemente ferite. Lo riporta il sito della Reuters, citando l’emittente locale Mdr in contatto con la polizia locale. Secondo il sindaco di Lipsia, Burkhard Jung, il conducente è stato arrestato. Lo riporta la Bild, aggiungendo che Jung ha dichiarato che non sussiste più alcun pericolo. Sul luogo dell’incidente sono presenti circa dieci ambulanze e i negozi nella zona pedonale sono chiusi. Non è ancora chiara la dinamica dell’episodio ma secondo l’emittente locale Radio Leipzig rilanciata da Reuters online, un Suv Volkswagen danneggiato con una persona sul tetto è stato visto sfrecciare ad alta velocità in una zona pedonale della città.🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Auto sulla folla a Lipsia, due morti e due feriti Notizie correlate Leggi anche: Auto sulla folla a Lipsia, almeno due morti e otto feriti Auto sulla folla a Lipsia: due morti e almeno 20 feriti. Autista in manette- Articolo in aggiornamento - È in corso una vasta operazione di polizia nel centro di Lipsia. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Media, 'due morti per l'auto contro la folla a Lipsia'; Avezzano, auto si ribalta tra la folla della fiera: paura in centro nella notte; Sassari, auto si ribalta sulla 131 - L'Unione Sarda.it; Vede la polizia a Malpensa e scappa tra la folla, ma torna per prendere la compagna: arrestato latitante per tentato omicidio. Auto sulla folla a Lipsia: bilancio pesante tra vittime e feritiAuto sulla folla, indagini in corso per chiarire la dinamica: bilancio ancora provvisorio tra vittime e feriti nel centro di Lipsia. notizie.it Auto sulla folla a Lipsia: due morti e almeno 20 feriti. Autista in manetteÈ accaduto nel centro della città tedesca. Ancora da chiarire movente ed esatta dinamica. Il sindaco: Siamo devastati ... msn.com Auto prende fuoco in corsa: padre e figlia si salvano per un soffio| Video - facebook.com facebook Una persona a bordo di un’auto ha travolto alcuni passanti in centro a Lipsia: almeno due sono stati uccisi x.com