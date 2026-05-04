Auto si schianta contro un furgone donna muore mentre va a trovare la sorella

Un grave incidente si è verificato nella provincia di Viterbo intorno alle 12, quando un’auto è finita contro un furgone. Una donna di 41 anni, che stava andando a trovare la sorella, è deceduta sul posto. Le forze dell’ordine sono intervenute per i rilievi e per gestire la viabilità. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle cause dello scontro.

Grosseto, 4 maggio 2026 – Tragedia in provincia di Viterbo dove una donna di 41 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto intorno alle 12.30 di oggi, 4 maggio. https:www.lanazione.itmassa-carraracronacamorto-incendio-auto-g549pkgl Cosa è accaduto. Secondo quanto ricostruito la donna, di origini dominicane e residente a Sorano, stava percorrendo la strada Verentana, nei pressi di Capodimonte, quando per cause da accertare, la vettura su cui viaggiava da sola si è scontrata con un furgone con a bordo solo il conducente. Si tratta di un uomo di 60 anni residente a Pitigliano, sempre nel Grossetano. La donna era in zona per far visita alla sorella residente a Valentano, nel Viterbese.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Auto si schianta contro un furgone, donna muore mentre va a trovare la sorella Notizie correlate Si schianta contro un muro col furgone: a 73 anni muore Massimo Gerolamo SalaCalco (Lecco), 28 aprile 2026 – Un pensionato di 73 anni è morto dopo essersi schiantato contro un muro al volante del suo furgone. Leggi anche: Auto si schianta contro camion in panne in galleria nell'A14: muore una donna, tre feriti (tra cui un bimbo di 10 anni) Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Incidente a Civitavecchia: perde controllo dell'auto alla rotatoria e si schianta contro un muro; Auto si schianta contro la chiesa: paura in piazza, ferito un ragazzo - BresciaToday; Auto fuori strada si schianta contro gli alberi: 67enne ferito; Belluno. Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un albero: un ferito estratto dalle lamiere. Auto si schianta contro un furgone, donna muore mentre va a trovare la sorellaLa vittima aveva 41 anni ed era residente a Sorano. Ferito nell’incidente anche il conducente del mezzo, un 60enne di Pitigliano, che è stato estratto dal veicolo in gravi condizioni ... lanazione.it Forlì, auto si schianta contro un albero: morte due studentesse di 23 e 26 anniA forlì, lungo il canale di viale dell'Appennino, un'auto, sulla quale viaggiavano tre amiche, ha perso aderenza e si è schiantata contro un albero. blitzquotidiano.it L’auto, secondo testimoni, procedeva ad alta velocità su una zona pedonale in pieno centro città. Il conducente, scrivono media tedeschi, ha mostrato segni di instabilità mentale al momento dell’arresto. Tutti gli aggiornamenti su RaiNews.it - facebook.com facebook Una persona a bordo di un’auto ha travolto alcuni passanti in centro a Lipsia: almeno due sono stati uccisi x.com