Auto si schianta contro un furgone donna muore mentre va a trovare la sorella

Da lanazione.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un grave incidente si è verificato nella provincia di Viterbo intorno alle 12, quando un’auto è finita contro un furgone. Una donna di 41 anni, che stava andando a trovare la sorella, è deceduta sul posto. Le forze dell’ordine sono intervenute per i rilievi e per gestire la viabilità. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle cause dello scontro.

Grosseto, 4 maggio 2026 – Tragedia in provincia di Viterbo dove una donna di 41 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto intorno alle 12.30 di oggi, 4 maggio.  https:www.lanazione.itmassa-carraracronacamorto-incendio-auto-g549pkgl Cosa è accaduto. Secondo quanto ricostruito la donna, di origini dominicane e residente a Sorano, stava percorrendo la strada Verentana, nei pressi di Capodimonte, quando per cause da accertare, la vettura su cui viaggiava da sola si è scontrata con un furgone con a bordo solo il conducente. Si tratta di un uomo di 60 anni residente a Pitigliano, sempre nel Grossetano. La donna era in zona per far visita alla sorella residente a Valentano, nel Viterbese.🔗 Leggi su Lanazione.it

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