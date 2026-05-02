Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato tramite il social Truth l’intenzione di applicare tariffe del 25% sulle auto europee esportate negli Stati Uniti. La motivazione fornita riguarda il presunto mancato rispetto da parte dell’Unione Europea di un accordo commerciale. La notizia ha suscitato reazioni nel settore automobilistico e tra gli operatori economici, mentre le autorità europee non hanno ancora commentato ufficialmente.

È un post pubblicato da Donald Trump sui canali social di Truth a riaccendere la guerra dei dazi, in particolare nel settore automotive, fra gli Stati Uniti d'America e l'Unione Europea. Con un messaggio pubblicato sulla piattaforma il 1° maggio 2026, infatti, il presidente degli Usa ha annunciato l'intenzione di aumentare le tariffe al 25% per tutte le auto prodotte in uno dei Paesi dell'Ue e destinate oltreoceano. "Sono lieto di annunciare che, in considerazione del fatto che l'Unione Europea non sta rispettando il nostro accordo commerciale pienamente concordato, la prossima settimana aumenterò i dazi doganali imposti all'Unione Europea sulle auto e sui camion importati negli Stati Uniti - ha scritto il tycoon - Il dazio sarà aumentato al 25%.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Trump minaccia dazi al 25% sulle auto europee: "L'Ue non rispetta l'accordo commerciale"

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Alla minaccia di Trump di aumentare del 25% le tariffe su auto e trucks bisogna rispondere facendo saltare l’accordo sui dazi e mettendo tariffe identiche a quelle americane. Il mercato auto è già sotto attacco delle aziende cinesi sussidiate dallo Stato. E’ ora d x.com