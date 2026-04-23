Mercato auto Europa a marzo +11,1% per Stellantis +6%

A marzo in Europa Occidentale sono state immatricolate 1.581.196 automobili, con un incremento dell’11,1% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. La crescita riguarda il mercato complessivo, mentre Stellantis ha registrato un aumento del 6% nelle sue immatricolazioni. I dati si riferiscono alla regione che comprende l’Unione Europea, i paesi EFTA e il Regno Unito.

A marzo sono state immatricolate in Europa Occidentale (Ue più Efta e Uk) 1.581.196 auto, +11,1% sullo stesso mese dello scorso anno. Il consuntivo del primo trimestre sale così a 3.521.137 autovetture immatricolate, +4,1% rispetto allo stesso periodo del 2025. Il gruppo Stellantis a marzo ha consegnato 228.055 vetture, +6% rispetto alle 215.195 dello stesso mese del 2025, con quota di mercato del 14,4% rispetto al 15,1% del mese nel 2025. Nel trimestre ha venduto 563.490 auto, +7,3% sulle 525.296 del trimestre 2025, con quota salita al 16% rispetto al 15,5% del 2025.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mercato auto Europa a marzo +11,1%, per Stellantis +6% These Car Manufacturers Are in FREEFALL (2026 Update) Notizie correlate Stellantis sfonda il rosso: +6,7% in un mercato auto in crisiIl mercato automobilistico europeo ha aperto il 2026 con il freno a mano tirato: a gennaio le immatricolazioni sono crollate del 3,5%, segnando un... Stellantis rilancia il diesel: mossa anti-cinese e risposta a un mercato EV in rallentamento in Europa.Stellantis Scommette di Nuovo sul Diesel: Una Mossa Strategica per Contrastare l'Offensiva Cinese nel Mercato Europeo Stellantis, il gigante... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Mercato auto Europa a marzo +11,1%, per Stellantis +6%; Mercato auto in Europa, a marzo immatricolazioni in crescita dell’11,1% in più; Contrordine, l'auto elettrica non è morta: il blocco di Hormuz fa volare le vendite; Mercato auto Europa, l’elettrico riparte: Italia tra i Paesi più dinamici. Mercato auto Europa a marzo +11,1%, per Stellantis +6%Nel trimestre consegne +4,1%, Stellantis sale a +7,3% ... msn.com Mercato auto Europa, l’elettrico riparte: Italia tra i Paesi più dinamiciA marzo 2026 le immatricolazioni BEV in Europa salgono del 51%: pesa anche il ritorno del tema sicurezza energetica. L’Europa delle auto ... affaritaliani.it Il mercato auto vede il dominio dei SUV e il calo delle station wagon, con Mercedes-Benz pronta a ridurre la produzione delle SW. https://auto.everyeye.it/notizie/mercedes-benz-dira-addio-station-wagon-non-compra-nessuno-873248.htmlutm_medium=So - facebook.com facebook Il noleggio vale il 30% del mercato auto: a #Shift l’analisi di Italo Folonari (ANIASA) su riforme e fiscalità. Con Bartolomeo (MG Italia) scopriamo le batterie allo stato semisolido e il futuro della gamma MG4 tra efficienza e incentivi tinyurl.com/yjv6a3ke #Radio2 x.com