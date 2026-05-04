Auto e camion si scontrano in Transpolesana | 28enne portato d' urgenza in ospedale

Lunedì mattina, poco dopo le 9, sulla strada SS434 nella Bassa Veronese si è verificato un incidente tra un'auto e un camion. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno portato un 28enne in ospedale in codice rosso. La carreggiata è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi da parte delle forze dell'ordine.

Grave incidente stradale nella mattinata di lunedì lungo la SS434, nella Bassa Veronese. Poco dopo le ore 9.30 in direzione Nord, tra Carpi e Villa Bartolomea, un'auto ed un camion sarebbero entrati in collisione con una dinamica ancora da accertare, sulla quale lavorano i carabinieri della.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Leggi anche: Bastiglia, camion ribaltato sulla Canaletto e il rimorchio travolge un'auto. Un ferito portato d'urgenza in ospedale Settantenne portato d'urgenza in ospedale dopo uno scontro tra auto e bici nella BassaUn ciclista è stato elitrasportato d'urgenza all'ospedale di Borto Trento, dopo un incidente avvenuto nella Bassa Veronese nella mattinata di martedì. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Incidente stradale: scontro tra un camion e un'auto in A1 a Frosinone, muore 52enne; Incidente sulla Monti Lepini a Priverno, frontale fra auto e camion; Statale 36: incidente tra auto e camion sulla rampa della Lecco-Ballabio. Soccorsi all'opera; Camion contro auto della scuola guida sulla A12: lunga coda e traffico in tilt. Schianto tra auto e camion sulla Transpolesana: un ferito graveMattinata di sangue e paura sulla 434 Transpolesana: alle 9:45 di oggi, lunedì 4 maggio, un'auto si è schiantata contro un camion ... veronaoggi.it Impatto tra auto e camion in autostrada, donna incinta finisce in ospedaleAttimi di paura quelli vissuti in mattinata nel tratto casertano dell’A1. Verso le 9, nei pressi dello svincolo di Capua, si è verificato un brutto incidente stradale che ha coinvolto un’auto e un cam ... casertanews.it Contraffazione, vendono una Ferrari ma è falsa: l’auto era una Toyota – Cosa è successo Dopo gli accertamenti di rito l'auto è stata sequestrata dai finanzieri e il proprietario è stato rinviato a giudizio - facebook.com facebook Massa, con l'auto contro un palo della luce, muore carbonizzato x.com