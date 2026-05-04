Nella giornata di oggi, nel centro di una città, un'auto ha investito una folla di persone mentre circolava a grande velocità. L'incidente ha provocato diversi feriti e alcune vittime, attirando immediatamente l'intervento delle forze dell'ordine sul luogo. La polizia sta conducendo le prime verifiche per accertare la dinamica dell’accaduto e gestire la situazione di emergenza. La zona è stata messa sotto protezione per consentire le operazioni di soccorso.

Una scena di panico improvviso ha sconvolto il centro di una città, dove un veicolo lanciato ad alta velocità ha travolto una folla di persone. In pochi istanti, la normale vita quotidiana si è trasformata in caos, con urla e persone in fuga. Sul selciato sono rimasti feriti e soccorsi d’urgenza, mentre le forze dell’ordine hanno isolato l’area e avviato i primi accertamenti. Le autorità parlano di un episodio grave, ancora tutto da chiarire nelle sue dinamiche. L’episodio è avvenuto a Lipsia, nella Germania orientale, dove un’auto si è lanciata contro una folla nel centro cittadino. Il bilancio provvisorio è di due morti e due feriti gravi. Secondo quanto riferito dall’emittente locale MDR, la polizia è intervenuta immediatamente sul posto, confermando la presenza di persone colpite da un veicolo in movimento.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Auto contro la folla, morti e feriti: l’orrore in pochi istanti, polizia sul posto

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