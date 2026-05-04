Autismo un progetto per diventare grandi

Da lanazione.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo progetto a Firenze mira a supportare le persone con autismo nel loro percorso di crescita e autonomia. L’iniziativa è stata annunciata il 4 maggio 2026 e si concentra sulla trasformazione delle attività quotidiane in opportunità di sviluppo personale. L’obiettivo è creare un percorso strutturato che favorisca l’indipendenza e la partecipazione attiva nella vita di tutti i giorni.

Firenze, 4 maggio 2026 – Un percorso per trasformare la quotidianità in un’occasione di crescita e di autonomia. Il Rotary Club Firenze Sesto Michelangelo porta a termine il service legato al progetto “Cose da grandi”, realizzato insieme alle associazioni Orizzonte Autismo, Universo Autismo e alla cooperativa sociale Allenamente. L’iniziativa nasce dal bisogno di colmare le carenze dei servizi pubblici, che spesso non riescono a garantire interventi intensivi e continuativi per le persone con disturbo dello spettro autistico. Ecco allora che a sei adolescenti è stata offerta un’esperienza diversa, fuori dall’ambiente familiare, per sviluppare abilità sociali e autonomia personale.🔗 Leggi su Lanazione.it

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