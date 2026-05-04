Autismo un progetto per diventare grandi

Un nuovo progetto a Firenze mira a supportare le persone con autismo nel loro percorso di crescita e autonomia. L’iniziativa è stata annunciata il 4 maggio 2026 e si concentra sulla trasformazione delle attività quotidiane in opportunità di sviluppo personale. L’obiettivo è creare un percorso strutturato che favorisca l’indipendenza e la partecipazione attiva nella vita di tutti i giorni.

Firenze, 4 maggio 2026 – Un percorso per trasformare la quotidianità in un’occasione di crescita e di autonomia. Il Rotary Club Firenze Sesto Michelangelo porta a termine il service legato al progetto “Cose da grandi”, realizzato insieme alle associazioni Orizzonte Autismo, Universo Autismo e alla cooperativa sociale Allenamente. L’iniziativa nasce dal bisogno di colmare le carenze dei servizi pubblici, che spesso non riescono a garantire interventi intensivi e continuativi per le persone con disturbo dello spettro autistico. Ecco allora che a sei adolescenti è stata offerta un’esperienza diversa, fuori dall’ambiente familiare, per sviluppare abilità sociali e autonomia personale.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Autismo, un progetto per diventare grandi How To Get Your Device Acquired Before FDA Clearance Notizie correlate Verona Blu, la rete per l’autismo guarda oltre il 2 aprile: «L’inclusione deve diventare pratica quotidiana»Verona rilancia il proprio impegno per l’inclusione con “Verona Blu 2026”, un calendario di iniziative presentato giovedì 26 marzo in una seduta... Autismo, a Salerno i risultati del progetto internazionale GEMMAAutismo, nuove frontiere della ricerca a Salerno: il 30 aprile 2026 saranno presentati i risultati del progetto internazionale GEMMA, coordinato... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Sapori Inclusivi, otto ragazzi autistici gestori per un giorno del ristorante: Ci è piaciuto tanto; Crema. 'In attesa dei fondi il progetto autismo è in fase di stallo'. Piloni interroga la regione; Autismo, ecco come si studia all'IIT di Rovereto; Autismo, la svolta parte da Salerno: presentati i risultati del progetto Gemma. Bari città amica dell’autismoBari diventa la prima città metropolitana italiana amica dell’autismo, con un progetto di inclusione sociale orientato a ridurre le barriere sensoriali per migliorare l’accessibilità agli spazi e se ... cittanuova.it Autismo, la svolta parte da Salerno: presentati i risultati del progetto GemmaUno studio internazionale guidato dalla Fondazione EBRIS svela il legame tra microbioma e cervello, aprendo le porte a screening preventivi prima ancora che compaiano i sintomi ... salernotoday.it Rubano il pulmino per bambini e ragazzi con autismo. L'appello: "Aiutateci a ricomprarlo" x.com LabTv. . «Al Centro per l'Autismo di via Serroni mancano il completamento della dorsale elettrica e l'autorizzazione sanitaria. Lavoriamo per aprire in un mesetto ma non voglio dare date». Così la dg dell'Asl di Avellino, Maria Concetta Conte alla stampa quest - facebook.com facebook