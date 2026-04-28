Autismo a Salerno i risultati del progetto internazionale GEMMA
A Salerno, il 30 aprile 2026, si terrà la presentazione dei risultati del progetto internazionale GEMMA, coordinato dalla Fondazione EBRIS. L'iniziativa si concentra sullo studio dell'autismo e coinvolge vari partner internazionali. La conferenza rappresenta un momento di confronto per condividere le scoperte emerse durante il progetto e approfondire le nuove frontiere della ricerca in questo settore.
Autismo, nuove frontiere della ricerca a Salerno: il 30 aprile 2026 saranno presentati i risultati del progetto internazionale GEMMA, coordinato dalla Fondazione EBRIS. La città di Salerno si prepara a ospitare un appuntamento scientifico di rilievo internazionale. Giovedì 30 aprile 2026, a partire dalle ore 9:30, il Salone dei Marmi del Comune di Salerno accoglierà la “GEMMA Final Conference: Results, Impact and Future Perspectives”, evento conclusivo del progetto europeo GEMMA – Genome, Environment, Microbiome and Metabolome in Autism. Lo studio, durato sette anni, propone un nuovo modello di analisi nella ricerca sull’autismo, integrando genetica, ambiente, microbioma e metaboloma.🔗 Leggi su Zon.it
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