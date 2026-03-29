Verona Blu la rete per l’autismo guarda oltre il 2 aprile | L’inclusione deve diventare pratica quotidiana

Verona ha presentato il progetto “Verona Blu 2026” durante una seduta consiliare aperta dedicata alla Giornata mondiale per l’autismo, tenutasi giovedì 26 marzo. La rete locale dedicata all’autismo, chiamata Verona Blu, ha annunciato che l’obiettivo è promuovere pratiche di inclusione quotidiana, andando oltre le iniziative simboliche legate alla data del 2 aprile.

Verona rilancia il proprio impegno per l’inclusione con “Verona Blu 2026”, un calendario di iniziative presentato giovedì 26 marzo in una seduta consiliare aperta dedicata alla Giornata mondiale per la consapevolezza dell’autismo. Un momento di confronto che ha riunito istituzioni, scuola, sanità e associazioni, con l’obiettivo di rafforzare una rete territoriale capace di sostenere persone e famiglie lungo tutto l’anno. A ribadire la necessità di un impegno costante è stata l’assessora alle politiche sociali Luisa Ceni: «La sensibilizzazione sull’autismo non può e non deve esaurirsi nella sola giornata del 2 aprile. Deve essere un impegno continuo, quotidiano, che riguarda l’intera comunità». 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Verona Blu, la rete per l’autismo guarda oltre il 2 aprile: «L’inclusione deve diventare pratica quotidiana» Articoli correlati La Giornata dei calzini spaiati e l’inclusione scolastica: quando il simbolo non basta a cambiare la pratica quotidiana nelle classiLa Giornata dei calzini spaiati rappresenta un appuntamento ormai consolidato nelle scuole italiane. Monreale si tinge di blu: il 2 aprile la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo a Piazza Guglielmo IIIl prossimo 2 aprile 2026, la Città di Monreale celebrerà la Giornata Mondiale sull’Autismo con un’intera giornata dedicata alla sensibilizzazione,... Altri aggiornamenti su Verona Blu la rete per l'autismo guarda... Discussioni sull' argomento Verona si colora di blu per la consapevolezza sull’autismo: giovedì Consiglio comunale aperto; Verona Blu: torna la rassegna per la Giornata Mondiale della consapevolezza dell'autismo; Autismo, dall'abbracciata collettiva alla Gran Guardia blu: tutte le iniziative di sensibilizzazione; Autismo, Verona mette in rete esperienze e percorsi. Verona si colora di blu per la consapevolezza sull’autismo: giovedì Consiglio comunale apertoIn occasione della Giornata mondiale sull’autismo prendono il via una serie di eventi fino a giugno che puntano a sensibilizzare e favorire l’inclusione sociale ... veronasera.it Giacca in denim blu modello bomber, gilet in cotone riga alla marinara, denim bianco, mocassino. TOTAL LOOK CAPI e ACCESSORI FEDERICA BI www.federicabi.com FEDERICA BI boutique PIAZZA BEGALLI 13 PEDEMONTE (Verona) FEDERICA - facebook.com facebook