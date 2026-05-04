A Port Lincoln, noto come il principale centro di pesca australiano, è stato teatro di una massiccia moria di pesci, con oltre 5.000 tonni morti a causa della fioritura di alghe. La notizia ha suscitato preoccupazioni tra i consumatori, anche se le autorità hanno confermato che il pesce rimane sicuro per il consumo. La situazione ha attirato l’attenzione sulla qualità delle acque e sulle condizioni ambientali locali.

A Port Lincoln, ampiamente conosciuto come il centro ittico australiano, il tonno è il re. I consumatori vengono rassicurati sul fatto che il pesce è ancora sicuro da mangiare dopo la morte di massa di circa 5.000 tonni. Le morti sono state collegate a un tipo di plancton associato a una fioritura algale, diverso dalle specie che colpiscono altre parti della costa dell’Australia meridionale. Dopo le morti, gli scienziati governativi hanno rilevato piccole macchie isolate di queste fioriture nel Golfo Spencer meridionale, ma dicono che il tonno d’allevamento al largo di Port Lincoln non è stato colpito. La Southern Bluefin Tuna Association afferma che i test continui sull’acqua sono essenziali per individuare eventuali rischi emergenti per la vita marina.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Australia, a Port Lincoln la fioritura delle alghe causa la morte di oltre 5.000 tonni

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