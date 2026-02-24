Tom Hanks sarà Abraham Lincoln nel film ‘Lincoln in the Brado’

Tom Hanks interpreta Abraham Lincoln nel film ‘Lincoln in the Brado’ a causa della sua lunga esperienza in ruoli storici. La produzione punta a mostrare il volto dell’attore mentre rivela i momenti più intensi del 16° presidente degli Stati Uniti. La scelta di Hanks nasce dalla sua capacità di rendere credibili personaggi storici complessi. La scena più attesa riguarda il discorso che Lincoln pronuncia durante il suo ultimo mandato.

Tom Hanks ha interpretato molti personaggi in film d’epoca, oltre a personalità realmente esistite, tra cui il pilota Chesley “Sully” Sullenberger e Walt Disney, ma mai un presidente degli Stati Uniti, fino ad ora. Il due volte premio Oscar interpreterà Abraham Lincoln, il 16° Presidente degli Stati Uniti, nel film ibrido live-actionanimazione stop-motion di Starburns Industrie. Lincoln in the Bardo è basato sul bestseller del New York Times di George Saunders e vincitore del Booker Prize 2017. Tom Hanks in un ruolo delicatissimo. Come rivelato da Deadline, Saunders sta adattando il suo romanzo per il grande schermo, con il regista candidato all’Oscar Duke Johnson che si occuperà della regia e della produzione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

