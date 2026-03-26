A Pino Torinese riapre il campo di tulipani del Giardino di Rosero, un’azienda agricola situata sulle colline locali. Per la primavera 2026, sono più di 100.000 i fiori in piena fioritura, visibili al pubblico. La riapertura coincide con l’arrivo della nuova stagione e permette di visitare il campo durante il periodo di massima fioritura.

Con l’arrivo della primavera riapre al pubblico il campo di tulipani del Giardino di Rosero, azienda agricola situata sulle colline di Pino Torinese. L’inaugurazione della nuova stagione è fissata per sabato 28 marzo 2026, con oltre 100mila tulipani in fioritura. L’iniziativa si propone come un’occasione per valorizzare il territorio e offrire un’esperienza all’aria aperta durante il periodo primaverile. Cardiologi a convegno per due giorni a Torino: si parlerà del ruolo dell'intelligenza artificiale nelle cure e delle miocarditi . 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - Apre il campo di tulipani a Pino Torinese: oltre 100mila fiori in fioritura per la primavera 2026

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