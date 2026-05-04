In Australia, circa 800 famiglie nelle aree remote si trovano in difficoltà a causa dei costi elevati dell’assistenza e dei rincari salariali. I sussidi offerti dal governo non sono sufficienti a coprire le spese nelle zone più isolate, lasciando molte famiglie in condizioni di vulnerabilità. La questione riguarda principalmente come queste famiglie riusciranno a far fronte alle spese crescenti senza un adeguato supporto finanziario.

? Cosa scoprirai Come faranno le famiglie isolate a coprire i rincari salariali?. Perché i sussidi governativi non coprono i costi nelle zone remote?. Chi pagherà le spese per i bambini con patologie complesse?. Quali conseguenze avrà il taglio delle ore per i piccoli vulnerabili?.? In Breve Nicole Morgan dell'AHCA segnala rischio chiusura per un terzo degli operatori del settore.. A luglio gli aumenti salariali potrebbero spingere il 50% delle famiglie ad abbandonare.. La Productivity Commission 2024 evidenzia rimborsi pubblici insufficienti rispetto ai costi operativi reali.. Solo il 37% dei 3.200 posti disponibili nel 2022 risulta attualmente occupato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Australia: 800 famiglie a rischio per i costi dell’assistenza

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