Gallarate assistenza anziani e disabili | tariffe triplicate famiglie a rischio esclusione e proteste in arrivo
A Gallarate, le tariffe per l’assistenza a anziani e disabili sono triplicate, provocando la preoccupazione delle famiglie. Le nuove tariffe, che sono state applicate senza preavviso, rendono difficile per molte famiglie permettersi le cure necessarie. Alcuni genitori e tutori hanno già annunciato manifestazioni di protesta per denunciare questa situazione.
Gallarate, l’Assistenza agli Anziani e ai Disabili a Rischio: Aumenti Tariffari Scatenano la Protesta. Gallarate affronta una crescente crisi nel settore dell’assistenza sociale, con aumenti significativi delle tariffe per i servizi dedicati a disabili e anziani. Le famiglie si trovano ora a dover sostenere costi molto più elevati, mentre le opposizioni denunciano una politica che rischia di escludere i più vulnerabili, allungando le liste d’attesa e compromettendo l’accesso a servizi essenziali. La situazione, che ha generato forti preoccupazioni e proteste, si è acuita con l’applicazione delle nuove tariffe nel 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu
Assistenza anziani e disabili, pubblicato l'avviso
Il Comune di Cesa ha diffuso un avviso per offrire assistenza a anziani e disabili direttamente a casa loro.
Assistenza ai disabili, niente soldi alle famiglie da 6 mesi: scatta la diffida all'Inps
L'Inps ha sospeso da oltre sei mesi le risorse destinate alle famiglie dei disabili nel programma Home Care Premium, creando difficoltà per molte famiglie.
Vanno a regime gli aumenti ai servizi per disabili e anziani a Gallarate. Una città che escludeErano stati introdotti due anni fa, ma secondo le opposizioni ora non vengono più applicate deroghe. Bisogna intervenire ... varesenews.it
