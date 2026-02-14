Gallarate assistenza anziani e disabili | tariffe triplicate famiglie a rischio esclusione e proteste in arrivo

A Gallarate, le tariffe per l’assistenza a anziani e disabili sono triplicate, provocando la preoccupazione delle famiglie. Le nuove tariffe, che sono state applicate senza preavviso, rendono difficile per molte famiglie permettersi le cure necessarie. Alcuni genitori e tutori hanno già annunciato manifestazioni di protesta per denunciare questa situazione.

Gallarate, l’Assistenza agli Anziani e ai Disabili a Rischio: Aumenti Tariffari Scatenano la Protesta. Gallarate affronta una crescente crisi nel settore dell’assistenza sociale, con aumenti significativi delle tariffe per i servizi dedicati a disabili e anziani. Le famiglie si trovano ora a dover sostenere costi molto più elevati, mentre le opposizioni denunciano una politica che rischia di escludere i più vulnerabili, allungando le liste d’attesa e compromettendo l’accesso a servizi essenziali. La situazione, che ha generato forti preoccupazioni e proteste, si è acuita con l’applicazione delle nuove tariffe nel 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu Assistenza anziani e disabili, pubblicato l'avviso Il Comune di Cesa ha diffuso un avviso per offrire assistenza a anziani e disabili direttamente a casa loro. Assistenza ai disabili, niente soldi alle famiglie da 6 mesi: scatta la diffida all'Inps L'Inps ha sospeso da oltre sei mesi le risorse destinate alle famiglie dei disabili nel programma Home Care Premium, creando difficoltà per molte famiglie. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Epilessia: l’eccellenza di Gallarate. Oltre 2600 pazienti in cura al Centro Regionale; Openjobmetis compie 25 anni, al centro innovazione e lavoro. Vanno a regime gli aumenti ai servizi per disabili e anziani a Gallarate. Una città che escludeErano stati introdotti due anni fa, ma secondo le opposizioni ora non vengono più applicate deroghe. Bisogna intervenire ... varesenews.it Come richiedere il bonus Anziani 2026: Prestazione Universale per gli over 80 non autosufficienti e con ISEE limitatoScopriamo requisiti, importi e come richiedere il bonus anziani 2026: un aiuto economico per over 80 non autosufficienti con ISEE limitato. alfemminile.com I volontari della Croce Rossa e i senzatetto "invisibili" di Gallarate Ecco il racconto di una notte di assistenza facebook