Dopo la partita tra Inter e Parma, il dirigente del club ha commentato il futuro di Alessandro Bastoni. Durante l’intervista rilasciata a QSVS, ha affermato che il difensore vuole rimanere e che non ci sono state chiamate da altre squadre. Ha aggiunto che il club intende mantenere Bastoni, senza indicare possibili offerte o trattative in corso.

di Stefano Cori Ausilio ha rilasciato un’intervista a QSVS al termine di Inter Parma, nella quale ha parlato del futuro di Alessandro Bastoni. Piero Ausilio nel post partita di Inter-Parma, gara che è valsa la vittoria dello Scudetto, è intervenuto ai microfoni di QSVS. Queste le parole del direttore sportivo nerazzurro: E’ ARRIVATA UNA TELEFONATA DA BARCELLONA PER BASTONI? «La mia era una battuta. Il fatto della chiamata era una risposta ed una domanda. Continuo a precisare che noi Bastoni ce lo vogliamo tenere, siamo contenti di averlo e non sarà certo l’Inter a chiamare qualcuno per proporre la cessione. È un capitale dell’Inter, dell’Italia, forte, un ragazzo incredibile e vogliamo tenercelo stretto».🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Ausilio a QSVS: «Bastoni noi ce lo vogliamo tenere. Non è arrivata nessuna chiamata»

Notizie correlate

Ausilio sicuro: «Chivu? Mai avuto dubbi e Bastoni ha un contratto con noi. Sul calcio italiano dico che…»di Paolo MoramarcoAusilio ha parlato al margine dell’evento Inside the Sport 2026.

Inter, Ausilio: "Bastoni? Se qualcuno lo vuole, sa quale numero chiamare"Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, è stato premiato al Museo del Calcio di Coverciano nel corso dell'evento "Inside the Sport 2026".

Panoramica sull’argomento

Si parla di: Ausilio: Dopo Istanbul Inter sembrava finita: giocatori pazzeschi. Bastoni? Nessuna chiamata e….

Festa Inter, arriva anche il chiarimento su Bastoni: le parole di AusilioAlessandro Bastoni resterà all'Inter anche il prossimo anno? Arriva il chiarimento proprio dopo la vittoria dello Scudetto. spaziointer.it

Ausilio: Non tutti mercati uguali. Bastoni? Voglio precisare sul Barcellona che…Ai microfoni di QSVS il ds dell'Inter ha parlato della vittoria dello scudetto e anche di mercato ... msn.com