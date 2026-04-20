Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, è stato premiato al Museo del Calcio di Coverciano nel corso dell'evento "Inside the Sport 2026". Il dirigente nerazzurro ha parlato della stagione della squadra e di calciomercato. Guarda il video.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter, Ausilio: "Bastoni? Se qualcuno lo vuole, sa quale numero chiamare"

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Nelle ultime settimane in Spagna il nome di Alessandro Bastoni è stato accostato più volte al Barcellona. Ne ha parlato anche il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio: «Se c’è qualcuno che ha interesse per Bastoni, sa quali sono i numeri di telefono. Devon x.com