Un finanziamento di oltre 25.000 euro è stato destinato all’azienda sanitaria locale di Piacenza per l’acquisto di protesi e ausili destinati all’attività sportiva amatoriale. Questi dispositivi, realizzati con tecnologie avanzate e su misura, sono destinati a persone con disabilità fisiche che desiderano praticare sport a livello non professionale, integrando così l’attività fisica nel percorso di cura quotidiano.

Riassegnati alle Aziende Usl quasi 400mila euro di risorse statali (stanziate dal decreto ministeriale 22 agosto 2022) e avanzati dai precedenti bandi aziendali per sostenerne l’acquisto Per chi vive una disabilità fisica, lo sport può essere molto più di un traguardo. Grazie a dispositivi tecnologicamente avanzati e progettati su misura, la pratica sportiva, anche e soprattutto a livello amatoriale, può diventare parte integrante del percorso di cura quotidiano. I bandi saranno rivolti a persone di età compresa tra i 10 e i 64 anni con gravi menomazioni fisiche, come la mancanza di un arto, o affette da malattie che ne limitano o impediscono del tutto i movimenti in autonomia, come paraplegia, paraparesi o tetraparesi, residenti in Emilia-Romagna e in possesso di certificazione di idoneità alla pratica sportiva. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - Protesi e ausili per l’attività sportiva amatoriale, 25.331 euro all'Ausl di Piacenza

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