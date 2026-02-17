Il leader iraniano Khamenei ha accusato gli Stati Uniti di provocare tensioni, affermando che anche le portaerei più potenti possono essere affondate. La sua dichiarazione arriva dopo che Washington ha spostato la più grande nave da guerra nel Golfo Persico, un gesto che Teheran interpreta come una minaccia. Khamenei ha aggiunto che l’Iran è pronto a reagire a qualsiasi provocazione militare.

L’Iran non ha gradito i muscoli mostrati da Donald Trump che ha spostato la più grande portaerei del mondo verso il Medioriente. Per invitare con le buone o con le cattive Teheran a chiudere l’accordo sul nucleare. “Le navi da guerra sono certamente pericolose, ma ciò che è più pericoloso è l’arma che può affondarle in mare”. Così la Guida Suprema dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei. Una minaccia esplicita rivolta alle due portaerei Usa, la Ford e la Lincoln, che il presidente Usa ha deciso di inviare nel Golfo come strumento di pressione. Iran, Khamenei minaccia gli Usa. In un discorso pronunciato a Tabriz nel giorno del secondo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran a Ginevra, Khamenei ha di fatto minacciato l’affondamento delle navi orgoglio della marina a stelle e strisce. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Iran, Khamenei minaccia gli Usa: “Anche le portaerei più pericolose possono affondare”

I colloqui Iran-Usa iniziano tra le minacce. Alta tensione nello Stretto di Hormuz, Khamenei: “Possiamo affondare la loro nave”Il colloquio tra Stati Uniti e Iran si apre in un clima di tensione crescente, a causa delle schermaglie nel Golfo Persico.

Nuova minaccia all’Iran: Trump invia in Medio Oriente anche la portaerei più grande del mondoNuova minaccia all’Iran: Trump invia in Medio Oriente anche la portaerei più grande del mondo Sale ancora la tensione tra Stati Uniti e Iran.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.