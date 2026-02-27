Lecce è diventata pericolosa per i pedoni? 99 investimenti in un anno La mappa delle strade con più incidenti
Lecce ha registrato 99 investimenti di pedoni in un anno, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza delle strade. La mappa degli incidenti indica alcune vie più a rischio rispetto ad altre, coinvolgendo utenti deboli come pedoni, ciclisti e chi si sposta in monopattino. La situazione evidenzia una frequenza elevata di incidenti che coinvolgono queste categorie lungo diverse arterie cittadine.
Che si muovano a piedi, in monopattino o in bicicletta, per gli utenti considerati deboli della strada il rischio di essere investiti è alto. I numeri lo confermano: nel 2025 a Lecce si. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Leggi anche: Strade pericolose e pedoni, prima vittima del 2026: la mappa degli investimenti mortali a Genova
Incidenti: in Emilia Romagna 273 mortali in un anno. Le strade più pericolose, la mappa del rischioBologna, 16 novembre 2025 - L’Emilia Romagna si conferma una delle regioni italiane con il più alto numero di incidenti stradali, ma i dati Istat...
Temi più discussi: Lecce è diventata pericolosa per i pedoni? 99 investimenti in un anno. La mappa delle strade con più incidenti; Beautiful Anticipazioni Puntata del 19 febbraio 2026: Liam trema, Hope è diventata pericolosa?; Cremonese, la panchina di Davide Nicola è a rischio? La dirigenza sta con l’allenatore.
Lecce è diventata pericolosa per i pedoni? 99 investimenti in un anno. La mappa delle strade con più incidentiChe si muovano a piedi, in monopattino o in bicicletta, per gli utenti considerati deboli della strada il rischio di essere investiti è alto. msn.com
Lecce, sette misure di prevenzione del Questore contro soggetti ritenuti pericolosiLecce, sette misure di prevenzione firmate dal Questore nell’ultima settimana. Fogli di via, un avviso orale e tre ammonimenti tra Alessano, Parabita, Galatina, Ugento, Aradeo e Lecce. trmtv.it
Questa mattina la Brindisi-Lecce è diventata un campo di battaglia: otto uomini armati fino ai denti, travestiti da poliziotti, hanno seminato il terrore. Ma non avevano fatto i conti con la reazione dei Carabinieri. Nonostante le auto speronate e i colpi di Kalashnik - facebook.com facebook