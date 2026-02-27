Lecce è diventata pericolosa per i pedoni? 99 investimenti in un anno La mappa delle strade con più incidenti

Lecce ha registrato 99 investimenti di pedoni in un anno, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza delle strade. La mappa degli incidenti indica alcune vie più a rischio rispetto ad altre, coinvolgendo utenti deboli come pedoni, ciclisti e chi si sposta in monopattino. La situazione evidenzia una frequenza elevata di incidenti che coinvolgono queste categorie lungo diverse arterie cittadine.

