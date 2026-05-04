Mentre in Italia gli affitti registrano un incremento, con un aumento complessivo segnalato dal portale ‘Idealista’, la città di Caserta si distingue per una diminuzione del 3%. Questa variazione rappresenta una delle poche aree dove i prezzi degli affitti sono in calo, a differenza del trend generale del mercato immobiliare nazionale. I dati sono stati rilevati dall’ultimo rapporto pubblicato dal portale immobiliare.

Gli affitti in Italia continuano ad aumentare. E' l'esito dell'ultimo report del portale ‘Idealista’. A dire il vero i risultati, per quanto riguarda i capoluoghi di provincia, è abbastanza contrastante: degli 88 monitorati, 40 registrano canoni in aumento, 39 in calo e 9 stabili. Il dato del.🔗 Leggi su Casertanews.it

Notizie correlate

Leggi anche: Case, Latina in controtendenza: prezzi degli affitti in calo

Caro carburanti, autotrasporto in crisi: Caserta tra le poche province in controtendenzaMentre in tutta Italia il settore dell’autotrasporto è schiacciato dall’aumento dei costi e dalla mancanza di liquidità, il territorio casertano...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Stanze in affitto, prezzi in aumento dal 2020: i dati nelle città universitarie italiane; Prezzi affitti in aumento, Messina rimane tra le città universitarie più economiche d'Italia; Re Start 2025/26 - Napoli, emergenza affitti e sfratti in aumento - 29/04/2026 - Video; Affitti, domanda in crescita e offerta insufficiente: canoni in aumento nel 2025.

Aumentano gli affitti in Italia ma Caserta è in controtendenza: -3%Il report del portale 'Idealista' evidenzia una spaccatura in Italia: sugli 88 capoluoghi monitorati in 40 è stato registrato un aumento, in 39 un calo mentre gli altri 9 sono stabili ... casertanews.it

Affitti brevi in Bergamasca, aumentano alloggi e pernottamenti: giro da 30 milioni di euroIn sette anni cresciuti del 74,3% gli immobili su Airbnb. Nel 2024 erano 1.884. Incremento del 182,8% delle notti passate in città a Bergamo. ecodibergamo.it

I casi di tumore della pelle aumentano, ma continuiamo a sottovalutare un gesto quotidiano: ecco dove stiamo sbagliando - facebook.com facebook