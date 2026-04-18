Caro carburanti autotrasporto in crisi | Caserta tra le poche province in controtendenza
In Italia, il settore dell’autotrasporto sta affrontando difficoltà legate all’aumento dei costi e alla scarsità di liquidità. Tuttavia, nella provincia di Caserta, si registra una situazione differente rispetto ad altre aree del paese, rappresentando una delle poche eccezioni nel quadro generale.
Mentre in tutta Italia il settore dell’autotrasporto è schiacciato dall’aumento dei costi e dalla mancanza di liquidità, il territorio casertano rappresenta una delle rare eccezioni. I dati diffusi dalla Cgia di Mestre raccontano infatti una crisi profonda a livello nazionale, ma segnalano anche.🔗 Leggi su Casertanews.it
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